افتتاح المرحلة الأولى مايو 2022.. أبرز المعلومات عن "مونوريل" العاصمة الإدارية

كتب– أسامة علي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك عن مشروع المونوريل "العاصمة الإدارية- 6 أكتوبر"، كأحد مشروعات النقل الجماعي التي تنفذها وزارة النقل.

وقال مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إن مشروعي المونوريل "مونوريل العاصمة الإدارية- مونوريل 6 أكتوبر"، وسيلة جديدة للنقل الجماعي، لربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، لإحداث نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب.

وأضاف الإنفوجرافيك أن الوسيلة الجديدة تستهدف تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين للعاصمة الإدارية، كما يُتوقع أن تسهم تلك الوسيلة في خفض معدلات التلوث البيئي، وتخفيف حدة الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة.

واستعرض مركز المعلومات بمجلس الوزراء أهم ملامح مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، والذي يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، فيما يلي:

- يضم 22 محطة

- نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع حتى شهر يونيو 2021 بلغت 21.2%

- افتتاح المرحلة الأولى للمشروع "العاصمة الإدارية – مسجد المشير" مايو 2022

- افتتاح المرحلة الثانية "مسجد المشير – الاستاد" فبراير 2023

- يبلغ طول مونوريل العاصمة الإدارية 56.5 كم