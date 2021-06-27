بتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يطلق قافلة طبية إلى قطاع غزة

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت فجر الأحد قافلة طبية من الأزهر الشريف إلى قطاع غزة، تضامنًا مع الأخوة الأشقاء في دولة فلسطين نتيجة تعرضهم للإرهاب الغاشم خلال الشهر الماضي، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل، إن القافلة تضم ٤ سيارات نقل محملة بمستلزمات طبية متنوعة ما بين الخيوط الجراحية وأدوات الجراحة العامة منها الشرائح والمسامير المستخدمة في عمليات العظام، بالإضافة إلى ملابس وأدوات للتعقيم وأجهزة وريد ومستلزمات عمليات العظام.

وأوضح الأزهر الشريف، في بيان له، الأحد، أن القافلة تأتي امتدادًا للدور التاريخي الذي يقوم تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية، وتضامنًا مع الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة جرَّاء العدوان الذي تعرض له القطاع من قبل الكيان الصهيوني.

وأرسل الأزهر، الشهر الماضي أكبر قافلة إغاثية إلى قطاع غزة، ضمت ١٥٠ طنًّا من المواد الغذائية والإغاثية، دعما للقطاع وتأكيدا على دور الأزهر الدائم في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، والتضامن مع الشعوب ونشر روح الإخاء والتلاحم بين أبناء الأمة.