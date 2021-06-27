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انقطاع مياه الشرب في 4 مناطق وضعفها في منطقتين بالقاهرة 10 ساعات

07:49 م الأحد 27 يونيو 2021
انقطاع مياه الشرب في 4 مناطق وضعفها في منطقتين بالقاهرة 10 ساعات

انقطاع مياه الشرب

كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر) وضعفها في باب الشعرية والجمالية، لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29-6-2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 30-6-2021، نظرًا لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر 1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدء من تاكي بشارع أحمد سعيد إلى نفق أبو حشيش.

وتهيب الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة الي انه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع مياه الشرب معسكرات الشرطة مدينة البعوث منطقة العباسية شركة مياه الشرب في القاهرة

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