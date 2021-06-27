Masrawy logo white

رئيس "الثروة السمكية" يتفقد المفرخ السمكي في الشرقية

07:16 م الأحد 27 يونيو 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، يرافقه المهندس ثابت السويفي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة، المفرخ السمكي بمنطقة العباسة بمحافظة الشرقية، للوقوف على أعمال التطوير بالمفرخ.

كما تفقد مصلحي، صباح الأحد، كافة الأحواض السمكية ومتابعة تطورات العمل، ووجه بأخذ عينات من أحواض الاستزراع والزريعة.

وطالب رئيس هيئة الثروة السمكية، ببذل مزيد من الجهد والعمل على زيادة الإنتاج واستمع إلى مطالب العاملين ووعد بتلبيتها والعمل على تذليل العقبات.

رافق رئيس الهيئة خلال جولته المهندس حسنى سليم مدير المفرخ والمهندس فخري عياد مدير الإنتاج والتشغيل والمهندس محمد الحر والعاملين في المفرخ.

صلاح الدين مصيلحي الثروة السمكية المفرخ السمكي الشرقية

الخبر التالى:

انقطاع مياه الشرب في 4 مناطق وضعفها في منطقتين بالقاهرة 10 ساعات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا