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حزب الوفد يوافق على مشروع تغليظ عقوبة التحرش

05:26 م الأحد 27 يونيو 2021
حزب الوفد يوافق على مشروع تغليظ عقوبة التحرش

المستشار بهاء الدين أبو شقة

(مصراوي):

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إنه نظرًا لتفاقم خطورة التحرش الجنسي كظاهرة لها وقعها السيئ ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة تسود فيها القيم والمبادئ من كافة جوانبها.

وأضاف رئيس الوفد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه نظرًا لأن عقوبة التحرش الحالية الواردة في قانون العقوبات أصبحت لا تحقق ما تصبو إليه العقوبة من الردع ومن الغاية التي يبتغيها المشرع من التشريع العقابي من تناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم.

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ أنه نظرًا لأن هناك مشروع مقدم من البرلمان بتغليظ العقوبة على جريمة التحرش فإن حزب الوفد يعلن بعد إطلاعه على مسودة المشروع الموافقة عليه.

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد مجلس الشيوخ التحرش الجنسي

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