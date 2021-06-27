Masrawy logo white

هيئة الدواء تحذر من قطرة عين مغشوشة بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافها (مستند)

04:21 م الأحد 27 يونيو 2021
هيئة الدواء تحذر من قطرة عين مغشوشة بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافها (مستند)

هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد جمعة:

طالبت هيئة الدواء المصرية بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، للعبوات المغشوشة والمقلدة من قطرة العين "Xolamol ophthalmic solution"، لعدد من التشغيلات.

وأوضحت الهيئة في منشور حمل رقم 14 لسنة 2021، وحصل مصراوي على نسخة منه، أن التشغيلات هي: "xg0205 - wg0051 - wh0148".

وتستخدم قطرات العين إكسولامول، لعلاج زيادة الضغط داخل مقلة العين.

ويمكن التفريق بين العبوات الأصلية، والمغشوشة كالتالي:

IMG-20210627-WA0006

هيئة الدواء قطرة عين Xolamol ophthalmic solution قطرات العين إكسولامول وزارة الصحة

الخبر التالى:

الرئيس السيسي يشارك في اجتماع رباعي مع ملك الاْردن ورئيس ورئيس وزراء العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا