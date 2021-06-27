هيئة الدواء تحذر من قطرة عين مغشوشة بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافها (مستند)

كتب- أحمد جمعة:

طالبت هيئة الدواء المصرية بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، للعبوات المغشوشة والمقلدة من قطرة العين "Xolamol ophthalmic solution"، لعدد من التشغيلات.

وأوضحت الهيئة في منشور حمل رقم 14 لسنة 2021، وحصل مصراوي على نسخة منه، أن التشغيلات هي: "xg0205 - wg0051 - wh0148".

وتستخدم قطرات العين إكسولامول، لعلاج زيادة الضغط داخل مقلة العين.

ويمكن التفريق بين العبوات الأصلية، والمغشوشة كالتالي: