مصر تحمل مفاتيح ملفات الشرق الأوسط.. زعيم الأغلبية يشيد بزيارة السيسي للعراق

كتب- محمد سامي:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مصر تتحرك في سياساتها الخارجية والإقليمية بحكمة واتزان بصفتها راعية السلم والسلام الشريف، والحوار البناء، وحاملة مفاتيح جميع الملفات والأزمات العالقة، وبوابة العبور نحو (شرقٍ أوسط) يسوده الاستقرار والتنمية.

وأكد رشاد، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن في ظروف صعبة وتحديات معقدة وفي فترات زمنية قليلة للغاية من كسب ثقة واحترام العالم، وإعادة ريادة مصر وثقلها الاستراتيجي والسياسي على كل المستويات، وجعلها محورًا مهمًّا في إقناع العالم بتبني رؤى أكثر إيجابية لنشر السلام وإزالة الاحتقان والصراعات بالمجتمعات.

وأشار زعيم الأغلبية إلى الدور العظيم الذي تلعبه مصر لإعادة اللحمة والتقارب العربي وتهيئة المناخ العام لإحداث نهضة حقيقية والقضاء على جميع الأزمات والتحديات، مؤكدًا أن سياسة مصر في هذا الملف نجحت بشكل كبير واستطاعت لم الشمل، بجانب استمرارها في رعاية وتبني جميع الأزمات العربية العالقة؛ وفي القلب منها (فلسطين).

وأوضح رشاد أن زيارة الرئيس السيسي اليوم إلى العراق، في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري منذ 30 عامًا، تحمل الكثير من الدلالات؛ لعل أبرزها تأكيد مبدأ مصر العام (مبدأ الإعمار) في تحركها الإقليمي، بجانب إبراز قوة مصر وثقلها الإقليمي، وحرصها على خلق حالة من الانتفاضة للشعوب العربية؛ لمساندة ملوكها وحكامها لعمل تنمية حقيقية.

وأكد رشاد أن العراق يمثل شريكًا استراتيجيًّا قويًّا، وأن نهضته وصحوته واستعادته حيويته ومقدراته ومقوماته الحيوية ستسهم بشكل كبير في إحداث نهضة تنموية مشتركة وتعزيز كل أوجه التعاون الاقتصادي، موجهًا تحية شكر وتقدير للزعيم العربي الأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم برسالة سامية؛ تقوم على نشر السلام والأمان وإعمار الأرض.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب: "في الوقت الذي يوجد فيه رجالنا وأطقمنا الهندسية في غزة لتقديم رسالة وطنية ودينية مقدسة، تنطلق مصر صوب وجهة عربية جديدة (العراق) وعاقدة العزم على أن لا تهدأ مساعيها إلا بنهضة عربية شاملة تنعم فيه شعوبها بالأمن والاستقرار والعيش بحرية وكرامة".