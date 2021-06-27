هشام عزمي: جائزة المبدع الصغير شهدت مشاركة كثيفة من أبناء الصعيد والبنات

كتب- مصراوي:

عقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا، منذ قليل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية للاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، خلال كلمته: مرت الأيام سريعة، فمنذ أربعة أشهر، أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير، وخلال الأشهر الأربع دخل أطفال مصر في منافسة شريفة وتباروا في إطلاق مواهبهم، أظهرت أن هذا البلد لن ينضب من المواهب الإبداعية.

وأضاف: كان لافتا مشاركة أبناء الصعيد والبنات في مجالات الجائزة، وقد شكلنا لجان تحكيم محايدة لاختيار الفائزين وفي ظني أن كل المتقدمين فائزون، نظرا لمشاركتهم في هذه المسابقة في هذا السن الصغير.

حضر الحفل أعضاء اللجنة العليا للجائزة، وهم: الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، الدكتورة رشيدة الشافعي، المهندس زياد عبد التواب، الكاتبة فاطمة المعدول، التشكيلي الكبير محمد عبلة، الدكتور محمد المنسي قنديل، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، المستشار محمد الموافي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، وأعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة.

أعقب المؤتمر احتفال فني لنماذج من أطفال مصر بمركز تنمية المواهب بالأوبرا من فصلي الكورال والباليه ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية

يذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الإعلان عنها في نهاية فبراير الماضي وتضم فئتين عمريتين الأولى من 5 إلى 12 عام والفئة الثانية من 12 الي 18 عام وتشمل ثلاثة مجالات الأول الآداب في أفرع القصة والشعر والمسرح والثاني في الفنون في أفرع الرسم والعزف والغناء أما المجال الثالث هو الإبداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الالكترونية بالإضافة إلى الابتكارات العلمية.