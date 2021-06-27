ننشر أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير

كتب- مصراوي:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين فى جائزة الدولة للمبدع الصغير، خلال حفل أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، منذ قليل، حيث فاز بالمسابقة 16 طفلاً، وذلك تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

أولاً: مجال الآداب

فرع القصة

الفئة العمرية الأولى

هنا أحمد سعيد متولى سالم، القاهرة، الأعمال المقدمة (المعلمة وحلم كل تلميذ، مغامرات الدب الكسلان مع الأطفال، الأرنب المريض).

الفئة العمرية الثانية

جولى رفيق إقلاديوس فهيم، القاهرة، الأعمال المقدمة ( قصة#غيَّر_حياتى، أتحدث بيدى، قصة أربعون عامًا بعد العزلة، قصة مش عادى، قصة يظنونه عائقًا)

فرع الشعر

الفئة العمرية الأولى

لجين على السيد على محمد الفيل، الجيزة، الأعمال المقدمة (أنا بنت مصر، أنا اسمي لوجي، أوعدك والوعد دين، غزة والأقصى الشريف)

الفئة العمرية الثانية

أحمد محمد عثمان محمد عنتر، الشرقية، الأعمال المقدمة (بياع الورد، أول نصوص الحزن، القلب دايب يا رسول، فوبيا العيون، وسواس).

فرع المسرح

الفئة العمرية الأولى

سيلينا سمير سعد ناروز إبراهيم، أسيوط، خليك جميل ومبتسم،

الفئة العمرية الثانية

فريدة أحمد عبد العزيز محمود خير الله، الإسكندرية، أنا أنت أنت أنا.

ثانيًا: مجال الفنون

فرع الرسم

الفئة العمرية الأولى

جنا أحمد محمود محمد جبر، من الإسكندرية

الفئة العمرية الثانية

مبروك حسين ناصر بهجت بهجت، من الجيزة، (دار أيتام)

فرع العزف

الفئة العمرية الأولى

سما نور الدين مصطفى السيد محمد، الجيزة، عزف تشيللو

الفئة العمرية الثانية

رنا أحمد عبد الوهاب عبد المعطى، من الجيزة، الكمان.

فرع الغناء

الفئة العمرية الأولى

ريم أسامة صلاح الدين عبد المطلب، محافظة بنى سويف

الفئة العمرية الثانية

يوسف حسن سعد على منصور، القاهرة.

ثالثًا: مجال الإبداع والابتكار

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية

الفئة العمرية الأولى

إياد معتز يوسف محمد، الجيزة، تطبيق تعريفي بالعاصمة الإدارية،

الفئة العمرية الثانية

جاسر محمد جلال محمد إسماعيل، الإسكندرية، ماوس لحالات الإعاقة،

فرع الابتكارات العلمية

الفئة العمرية الأولى

نادر مينا شاكر نجيب تكلا، روبوت التعقيم السريع بالبلوتوث.

الفئة العمرية الثانية (عمل مشترك)

كرلس سامى جرجس فكرى، القاهرة، محمد أبو بكر محمد يونس، المنوفية، رؤية الأعمى.

حضر حفل إعلان الجوائز، أعضاء اللجنة العليا للجائزة، وهم: الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، الدكتورة رشيدة الشافعى، المهندس زياد عبد التواب، الكاتبة فاطمة المعدول، التشكيلي الكبير محمد عبلة، الدكتور محمد المنسى قنديل، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، المستشار محمد الموافي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، وأعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة.

يذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الإعلان عنها في نهاية فبراير الماضي وتضم فئتين عمريتين الأولى من 5 إلى 12 عام والفئة الثانية من 12 الي 18 عام وتشمل ثلاثة مجالات الأول الآداب في أفرع القصة والشعر والمسرح والثاني في الفنون في أفرع الرسم والعزف والغناء أما المجال الثالث هو الإبداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الالكترونية بالإضافة إلى الابتكارات العلمية.