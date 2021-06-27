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قرار جديد من وزارة الأوقاف بشأن نجل الداعية محمد حسين يعقوب

02:57 م الأحد 27 يونيو 2021
قرار جديد من وزارة الأوقاف بشأن نجل الداعية محمد حسين يعقوب

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت، إحالة علاء الدين محمد حسين، إمام وخطيب بالجيزة، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، إلى وظيفة باحث دعوة، ومنعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد أو القراءة بها، أو أي عمل دعوي أو تحفيظ قرآن بجميع مساجد الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن قرار إحالة الشيخ علاء محمد حسين إلى باحث دعوة، يأتي بناء على مذكرة من مديرية الجيزة.

في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الشيخ علاء الدين محمد حسين هو نجل الداعية الشيخ محمد حسين يعقوب، ويعمل إماما وخطيبا بمديرية الجيزة.

وقال المصدر في تصريح لمصراوي، الأحد، إن الشيخ علاء محمد حسين يعقوب خالف منهج تعليمات وزارة الأوقاف، ما أدى إلى إحالته إلى باحث دعوة، ومنعه من صعود المنابر.

وكتب نجل الشيخ حسين يعقوب على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قبل قليل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وزارة الأوقاف تقرر منعي من الخطابة والإمامة دون إبداء أي سبب".

وقال نجل الشيخ حسين يعقوب: "بفضل الله لم أرتكب مخالفة واحدة طوال سنوات عملي بالأوقاف والكل يشهد بذلك، أنا ماشي ع الكتالوج، الحمد لله على كل حال".

تدوينة علاء محمد حسين يعقوب

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف محمد حسين يعقوب الخطابة

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