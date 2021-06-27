بعد التنمر بطالبة جامعة طنطا.. طلب إحاطة لوزير التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات التأديبية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النوب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بشأن واقعة التنمر، التي تعرضت إليها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا.

وتضمن الطلب: عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه موجهًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن واقعة التنمر والتحرش اللفظي واستخدام عبارات من شأنها التحقير من إحدى الطالبات، أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.

وأضاف النائب: طالعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام مصطلحات من شأنها التحقير منها، وذلك من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء وجودها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها، مما يستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام.

وتابع مقلد: كما يستدعي مراجعة الاستراتيجية المتبعة من الوزارة، لمكافحة التنمر والتحرش، وكل أشكال التمييز، ومدى فعاليتها داخل كل المؤسسات التعليمية.