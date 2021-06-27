وزير الزراعة يطالب "الأعلى للإعلام" تطوير قناة مصر الزراعية.. و"جبر": سنقوم بعمل دراسة كاملة لها

كتب مينا غالي:

تحدث السيد القصير، وزير الزراعة خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس، عن قناة مصر الزراعية معربا عن استيائه من بعض برامجها، كما شدد على ضرورة تطويرها بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال وزير الزراعة: "يجب تطوير قناة مصر الزراعية، لاسيما وأنها تعرض في بعض الأحيان برامج وحكايات ليس لها علاقة بالمجال، وحينما أشاهدها أتعجب مما يتم عرضه وأقول جايبين ده ليه؟".

وأعرب الوزير عن أمنيته في أن تعرض القناة برامج تتوافق وطبية القطاع الزراعي، مؤكدا أنه طلب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطوير القناة لكن لم تحدث استجابة حتى الآن.

وحينها تدخل كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤكدا أن القنوات الفضائية المتخصصة في مجال الزراعة من أهم القنوات في العالم هذه الآونة، مؤكدا أنه سيتم اختيار شخص لعمل دراسة وتحديد الجمهور المستهدف للقناة في إطار تطويرها المطلوب.