Masrawy logo white

مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال تنفيذ ٧٤ برجا سكنيا بمدينة حدائق أكتوبر- صور

01:56 م الأحد 27 يونيو 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عدة مشروعات بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وعدد من مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم مشروع إنشاء ٧٤ برجاً سكنيا بمنطقة حديقة الجيزة المطلة على منطقة الأهرامات، كما تفقدوا أعمال تطوير المسطحات الخضراء واللاند سكيب بمنطقة إسكان دهشور، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة الـ390 فدانا خلف منطقة ابني بيتك 7.

من جانبه، أبدى بهجات، إعجابه بإنجاز الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المعتمدة، مشدداً على ضرورة استكمال الأعمال بنفس الجودة، وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

المهندس كمال بهجات المجتمعات العمرانية تطوير المدن مدينة حدائق أكتوبر

الخبر التالى:

يضم 18 راكبا.. وفد إعلامي أوكراني يصل لزيارة 4 مدن سياحية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا