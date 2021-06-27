الجيزة: رصف وتطوير 217 شارعا بفيصل وبولاق الدكرور

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن الانتهاء من أعمال رصف وتطوير ٢٦ شارعا حيويا ومن متفرعات شارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور بإجمالي أطوال حوالي ٦ كم وبتكلفة حوالي 8.5 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي المنصرف 2020- 2021.

وأضاف المحافظ، أنه تم تطوير عدد ١٩١ شارعا ببلاط الانترلوك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة والجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الشوارع التي تم تطويرها ضمن الخطة الاستثمارية بحي بولاق الدكرور للعام المالي 2020 - 2021 شملت شوارع "عبد الحكيم حامد، عبد العزيز المنوفي، عمر سليم، نصر الشروبجي، عيد نافع، الشريف، عبد المطلب الصناديلي، مسجد أبو الخير، حسن الصبان، عبد العزيز حامد، القريطي، أحمد ماهر، أبو شلبي، الحريات، السلام، الضو، حسين فهيم، عبد المنعم محمود، عبد الرازق، سيد بدوي، محمد عفيفي، عبد المنعم رياض، عبد السلام عمار، سعودي الصناديلي، عبد العزيز المنوفي منصور الصناديلي" وقد تم الانتهاء منها بنسبة 100%.​