متحدث الرئاسة: بدء القمة الثلاثية بحضور الرئيس السيسي بالعراق

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد، بدأت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق، السيد مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني.

واستقبل الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة بغداد، حيث أُقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامَين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح راضي، بأن الرئيس السيسي شكر الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.