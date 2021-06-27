Masrawy logo white

متحدث الرئاسة: بدء القمة الثلاثية بحضور الرئيس السيسي بالعراق

01:48 م الأحد 27 يونيو 2021
متحدث الرئاسة: بدء القمة الثلاثية بحضور الرئيس السيسي بالعراق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد، بدأت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق، السيد مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني.

واستقبل الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة بغداد، حيث أُقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامَين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح راضي، بأن الرئيس السيسي شكر الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السفير بسام راضي القمة الثلاثية بغداد العراق

الخبر التالى:

"المجتمعات العمرانية" تكرم نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية السابق لبلوغه سن المعاش

كورونا.. لحظة بلحظة

423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا