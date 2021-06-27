"هي حرة".. أول تعليق من هبة قطب بشأن أزمة مايوه ابنتها

كتب- محمد عمارة:

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، تعليقا على واقعة ابنتها من نزول حمام سباحة في أحد نوادي الكمباوندات بمحافظة الجيزة، إنها توافق ابنتها ليس من باب الصواب أو الخطأ، لكن من كونها لها الحق في اختيار ما تعتقده وتراه مناسبا لنفسها.

تعليق الدكتور هبة قطب، يأتي بعد تعرض ابنتها لتنمر جراء منعها من نزول حمام السباحة داخل أحد نوادي الكمباوندات بالجيزة، لارتدائها المايوه الشرعي".

وأضافت هبة قطب في تصريح لمصراوي: "أوافقها مش من باب الصح والغلط، احنا بيت ليبرالي، لدي بنت محجبة واتنين لأ، هي حرة في الحجاب".

وأوضحت هبة قطب: "نفسنا محدش يتدخل ف حرية حد، بنتي كبرت ف نادي واختارت تلبس كده وجابت مايوهات غالية وكويسة، المنع فيه مشكلة نفسية للمراهقين، طبعا بنتي مش مراهقة، لكن الموضوع مؤثر جدا، الموضوع بادئ من بدري".

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وأكملت استشاري العلاقات الأسرية: "كانت عايشة في كندا واختارت وده حقها، ازاي أطلب منها تحب بلدها وهي بتتعامل بعنصرية ومهمشة، هي بره اتعلمت واتربت على احترام القانون لأنه الفيصل، هي حرة ما لم تضر، المايوه بقى موديله إيه، مش دي القصة".

وأكدت هبة قطب: "حسيت بقهر شديد واضايقت إن اللوائح تعارض الدستور بشأن الحريات الشخصية، رغم أنها لا تتعدى على حرية أحد، كل واحد حر، محدش يحكم على حد بالطريقة دي، ده اللي اتعلمته بره".

وعن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية في الواقعة، قالت: "المسألة أعمق من الإجراء، اللوائح الداخلية تجبها مواد الدستور، مفيش إجراء نقدر ناخده، إلا لو زي ما قالت الدكتورة مايا مرسي إننا نرفغ قضية على كل مكان بيعمل نفس الإجراء".

من جانبها قالت دينا نجلة الدكتور هبة قطب، لمصراوي، إنها تشعر بخيبة أمل وصدمة جراء ما تعرضت له، مضيفة: "أنا مش زعلانة، أنا متعصبة".