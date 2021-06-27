بعد أزمة ابنة هبة قطب.. ما معايير نزول حمامات السباحة في النوادي والفنادق؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، عن الحالات التي يمنع ويسمح فيها بنزول الأشخاص حمام السباحة والاستمتاع بمياه البسين.

وأضاف الشاعر لمصراوي، أن الحالات التي يمنع فيها نزول الأشخاص (رجال ونساء) حمام السباحة تتمثل في المخالفة للتعليمات والإجراءات الاحترازية، ومن يرتدي الملابس القطنية، ومن يرتدي تيشيرت، أما الملابس المصنعة من خامات مخصصة للمياه فلا تمنع من النزول.

جاء ذلك على خلفية واقعة تداول نشطاء مواقع المنصات الإلكترونية مقطع فيديو يكشف منع نزول فتاة "البسين" بسبب كونها محجبة. وتبين أنها نجلة الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية.

وأكد أن الحالات التي يسمح فيها بالنزول هو أنه لا يحق لأحد بالفنادق والمنتجعات السياحية منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"المايوه الشرعي" أو "البوركيني"، حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية.

وأشار الشاعر إلى أن وزارة السياحة والآثار، كانت قد أصدرت من قبل منشورا في هذا الشأن وتم تعميمه على الفنادق والمنتجعات السياحية، مشدداً على ضرورة أن من يتعرض لمثل هذا بالمنشآت الفندقية يتقدم بشكوى لوزارة السياحة والآثار.

وأكد عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن وزارة السياحة والآثار صرحت للفنادق التي تمتلك أكثر من (بيسين) بتخصيص أحدها للمحجبات إذا أرادت ذلك، منعا للجدل وما شابه ذلك.

وأكد الشاعر أن القانون المصري لا يمنع المحجبات من نزول حمامات السباحة (البسين) طالما أنها ترتدي المايوه الشرعي (البوركيني) وهي حرية شخصية كونها لم تخالف التعليمات.

وقالت الفتاة، في الفيديو: "كنت بحضر حاجتي وبلبس المايوه وماما قالتلي خلي بالك أحسن يكونوا مبينزلوش المحجبات، لكن صاحبتي سألت قالولها: لا، مينفعش ندخلها.. طب ليه مش كفاية قهر أنا عمري ما حسيت في كندا أن حجابي فيه مشكلة".

وتابعت: "عايزين بس نبقى بنشرب ونقلع أوكيه ونتكلم إنجليزي وفرنساوي طول الوقت لا.. لكن نختار نبقى زي الغرب لا، لكن نفضل نضغط على البنت لحد ما تقلع".​