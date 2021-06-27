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3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة

12:24 م الأحد 27 يونيو 2021
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة

طقس حار

كتب- محمد عبد الناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء تشهد طقسا شديد الحرارة بداية من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع، ويظل الطقس حارا على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن أغلب المناطق تتعرض لارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة وهدوء في سرعة الرياح، وتتسبب هذه العوامل في زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وتابعت الهيئة عبر صفحة الفيسبوك: "تزداد ساعات سطوع الشمس مع عدم تواجد للسحب خاصة وقت الظهيرة".

ونصحت الهيئة المواطنين عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل الباردة.

وتسجل درجات الحرارة خلال الفترة الحالية على القاهرة بين 38 و39 درجة، والسواحل الشمالية 32 و33 درجة، والمناطق الجنوبية من 39 وحتى 44 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس الرطوبة حرارة الطقس

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