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"30 يونيو" أنقذت البلاد من الفوضى.. "الشيوخ " يهنئ السيسي بذكرى الثورة

12:23 م الأحد 27 يونيو 2021
"30 يونيو" أنقذت البلاد من الفوضى.. "الشيوخ " يهنئ السيسي بذكرى الثورة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو.

وجاء نص البرقية التي أرسلها رئيس مجلس الشيوخ على النحو التالي: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يسعدني أن أتقدم باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ، بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ثورة ٣٠ يونيو المجيدة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ ففي هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصري منتفضين ضد قوى الشر والظلام، في مشهد حضاري يصعب تكراره، شهده العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصري أعظم الثورات في التاريخ؛ ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، فلبيتم يا سيادة الرئيس نداء الشعب وانحزتم لثورته.

أدعو المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على سيادتكم بدوام التوفيق والسداد، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو

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