رئيس "النواب": رجال القوات المسلحة والشرطة يقومون بتطهير الوطن من خفافيش الظلام

كتب- نشأت علي:

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل بطل من الأبطال البواسل المسؤولين عن حماية الوطن.

ولفت جبالي إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم للقيام بهذا الدور لحماية أمن ومقدرات الوطن.

وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: نؤكد إيماننا العميق بقدرتهم على القيام بهذا الدور، مضيفًا: نؤكد موقف مجلس النواب من القوات المسلحة؛ فهو موقف الإعزاز والتقدير للرجال الذين حموا الأرض وسالت دماؤهم على أرض سيناء، وما زالوا يبذلون دماءهم الزكية ومعهم رجال الشرطة؛ حيث يقومون بتطهير الوطن من خفافيش الظلام المهلكين للحرث والنسل، ويفرضون شعار أن الولاء للوطن أغلى من الحياة، وعيونهم ساهرة لا تنام حمايةً للوطن وترابه المقدس.