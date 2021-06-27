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متحدث الرئاسة ينشر 15 صورة من استقبال الرئيس السيسي في بغداد

11:59 ص الأحد 27 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عدة صور من استقبال الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة بغداد، حيث أُقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامَين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح راضي، بأن الرئيس السيسي شكر الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.

ونوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي؛ خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة، التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.

الرئيس السيسي في بغداد الرئيس السيسي الرئيس العراقي العراق إعمال العراق

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