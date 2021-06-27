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وزير النقل يكشف سبب إسناد إدارة الخط الثالث لمترو لشركة فرنسية

10:47 ص الأحد 27 يونيو 2021
وزير النقل يكشف سبب إسناد إدارة الخط الثالث لمترو لشركة فرنسية

الفريق كامل الوزير

كتب- أسامة علي:

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل عن سبب إسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية.

قال الوزير، خلال مؤتمر تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة RATIP الفرنسية: "مفيش شركة تدير أكثر من خطين مترو، لذلك تم إسناد مهمة تشغيل الخط الثالث للشركة الفرنسية"، موضحا أن التعاقد مع الشركة الفرنسية ليس له علاقة بالتذكرة أو مصروفات التشغيل.

ولفت وزير النقل إلى أنها فترة تجريبية لحساب مصروفات التشغيل والإجمالي المدفوع للشركة من مصروفات التشغيل.

ودعا وزير النقل، الشركات المصرية للمشاركة في إدارة وتشغيل المول التجاري بمحطة هيلوبوليس.

وأشار إلى أن إنشاء الخط الثالث للمترو، تكلف ١٠٠ مليار جنيه، وعمره الافتراضي ٢٠ عاما، موضحا أنه يتطلب وجود عائد سنوي للخط الثالث للمترو ٥ مليارات جنيه، حتى يستطيع تطوير نفسه.

كامل الوزير وزير النقل مترو الانفاق الخط الثالث للمترو

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