السيسي يلتقي رئيسَ وزراء العراق في القصر الحكومي ببغداد

كتب- محمد سامي:

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى، اليوم الأحد، في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد، مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق؛ حيث أُقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامَين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح راضي بأن الرئيس السيسي شكر الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.

ونوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائي مع العراق إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي؛ خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة، التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.