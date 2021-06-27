بعد تسليمها لشركة فرنسية.. هل تزيد تذكرة المترو بالخط الثالث؟ كامل الوزير يحسم

كتب- أسامة علي:

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن مدى أحقية الشركة الفرنسية في تحديد سعر تذكرة المترو بالخط الثالث "العتبة- عدلي منصور".

وقال الوزير خلال تسليم مهام إدارة الخط الثالث للمترو للشركة الفرنسية RATP، إن الشركة ليس لها حق في تحديد سعر التذكرة، وأن الحكومة هي التي لها الحق في تحديد سعر التذكرة بخطوط المترو.

ولفت الوزير إلى أن خطوط المترو خدمية، وتقدم الشركة تخفيضات لكبار السن والطلب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتواصل وزارة النقل دعمهم، وأن المواطن المصري سيشعر بتحسن كبير في الخدمة المقدمة له في الخط الثالث للمترو قريباً.

وأوضح وزير النقل،، أن شركة RATP الفرنسية العالمية، ستستعين بنحو 95% من العاملين من المصريين، وسيتم الإبقاء على أغلب العاملين الحاليين بالخط الثالث ضمن الإدارة الفرنسية، مع تدعيمهم ببعض العناصر من الخطين الأول والثاني، وسيعملون تحت غطاء الشركة الفرنسية وستنتقل تبعيتهم إليها تماما، مؤكدا أنّ قرار التعاقد مع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو، يستهدف تخفيف الضغط على الشركة المصرية الحالية المسؤولة عن إدارته وخلق نوع من المنافسة لتحسين الخدمة وزيادة الإيرادات لخطوط المترو.