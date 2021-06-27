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​​​وزير الزراعة يكشف محاصيل حققت مصر الاكتفاء الذاتي منها

02:00 ص الأحد 27 يونيو 2021
​​​وزير الزراعة يكشف محاصيل حققت مصر الاكتفاء الذاتي منها

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- مينا غالي:

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من عدة محاصيل، ونجحت في التصدير للخارج العام الماضي بقيمة 33 مليار جنيه.

وأوضح القصير خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم السبت، إن المحاصيل التي حققت فيها مصر الاكتفاء الذاتي هي: (الفاكهة والخضر والأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة).

وأضاف أن من بين المحاصيل التي أوشكت مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها: (المحاصيل السكرية كالبنجر وقصب السكر والأسماك والشعير).

وتابع: "لدينا فجوة في محصول القمح، فمتوسط نصيب الفرد من استهلاك القمح عالميًا يختلف عن استهلاكه في مصر".

السيد القصير وزارة الزراعة المحاصيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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