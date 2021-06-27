"الريف المصري الجديد" تعلن مد مهلة طلبات الاستفادة من التيسيرات الجديدة حتى نهاية سبتمبر

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، مد مهلة تقديم طلبات الاستفادة من التيسيرات الجديدة التي أقرتها الشركة، لمدة 3 أشهر إضافية، تنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وقالت شركة الريف المصري، في بيان لها، إن اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، قرر استكمل حزمة التيسيرات والإجراءات التي سبق الإعلان عنها من قبل شركة تنمية الريف المصري الجديد، والتي تضمنت إلغاء الفوائد على فترات السماح، فضلًا عن مد مدة السماح وفترات السداد للمنتفعين بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان، واستجابة لرغبة العديد من منتفعى "الريف المصري الجديد".

ودعت شركة تنمية الريف المصري الجديد صغار المزارعين والمستثمرين والشباب، ممن لم يستفيدوا من التيسيرات الجديدة، إلى سرعة التوجه لمقر الشركة من أجل إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، وذلك نحو سرعة حصولهم على كافة التيسيرات المقرة من جانب إدارة شركة "الريف المصرى الجديد".

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