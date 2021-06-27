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الزراعة: نصائح لشراء أضحية سليمة خالية من الأمراض

07:00 ص الأحد 27 يونيو 2021
الزراعة: نصائح لشراء أضحية سليمة خالية من الأمراض

كتب- أحمد مسعد:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرون عن أفضل الطرق لاختيار الأضحية المناسبة، في ظل الحيرة والقلق من شراء أضحية غير صالحة للذبح.

ويوضح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شروط الذبيحة السليمة كالتالي: "أن يكون رأس الحيوان مرفوع للأعلى، وتظهر عليه علامات النشاط الجسدي، ويجب ألا يظهر عليه علامات مثل الكحة ولا نهجان، ولا رشح في الأنف، وعدم وجود مناطق خالية من الشعر أو الصوف".

عيد الأضحى المبارك الذبح قطاع تنمية الثروة الحيوانية وزارة الزراعة

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