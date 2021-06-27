الجيزة: حملات لرفع مستوى النظافة في قرية العزيزية بالبدرشين (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، رصد شكاوى مواطني قرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة البدرشين من تدني لمستوى النظافة بالقرية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ضوء متابعة محافظة الجيزة الدورية لشكاوى المواطنين بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز البدرشين بالدفع بحملات لرفع مستوى النظافة بالقرية والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وتم رفع كافة المخلفات بالقرية وسوف يتم تنظيم حملات دورية لرفع أية مخلفات أولا بأول وذلك بمتابعة من محمود زين رئيس مركز البدرشين.

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