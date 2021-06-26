​​برلمانية: عمال النظافة شريحة مهمة لابد من تثبيتها على درجات مالية

(مصراوي):

وجهّت الدكتورة هناء سرور عضو، مجلس النواب طلب إحاطة لكل من وزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت عمالة النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية على درجات مالية، حيث إن هذه الفئة شريحة مهمة في المجتمع وتقوم بعمل شاق تحت أي ظرف من الظروف، ومقابل أجر رمزي لا يكفي لمتطلبات المعيشة وفي نفس الوقت عمالة مؤقتة غير مستقرة وغير مثبتة على درجات مالية.

وقالت سرور إن هذه الفئة من الفئات المهمة وعملهم محل إشادة من الجميع، لكنهم يتحملون مسئوليات معيشية وهو ما يتطلب تعيينهم وتثبيتهم على درجات مالية في مجالس المدن والوحدات المحلية، في ضوء معاناتهم الشديدة وارتفاع الأسعار والغلاء وتدني رواتبهم، مضيفة أنه على وزارة المالية توفير الدرجات المالية اللازمة لتثبيتهم واستقرار أوضاعهم، حيث إنهم يعانون أشد المعاناة، ويجب على كل مسؤول أن يبذل أقصى ما لديه لتحقيق مطالب عمال النظافة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وطالبت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب الحكومة بمراعاة عمال النظافة على مستوى محافظات الجمهورية وتثبيت المؤقتين منهم على درجات مالية لاستقرار أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء لأنهم يعولون أسر ويتحملون مسئوليات معيشية.​