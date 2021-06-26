أهالي أطفال السكر يكشفون معاناتهم.. ومناشدة للرئيس السيسي (فيديو)

كتب- أحمد جمعة:

كشفت سمر الرمسيسي، إحدى الأمهات المهتمات بملف "أطفال السكر"، عن وجود عجز في شرائط قياس السكر بالأسواق، وأنواع من الأنسولين في بعض فروع التأمين الصحي.

وطالبت في بث مباشر مع مصراوي عن معاناة أطفال السكر، بتوفير جهاز القياس بدون وخز (فري ستايل ليبري) مدعم في التأمين لأطفال مصر؛ للتخفيف عن الأطفال وحمايتهم من تكرار الوخز، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل تلك الأزمة.