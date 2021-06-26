Masrawy logo white

بعد شكوى الزمالك.. "تايم سبورتس" تفتح تحقيقًا موسعًا فيما تم إذاعته حول صفقات النادي

09:02 م السبت 26 يونيو 2021
بعد شكوى الزمالك.. "تايم سبورتس" تفتح تحقيقًا موسعًا فيما تم إذاعته حول صفقات النادي

قنوات أون تايم سبورتس

كتب- مينا غالي:

أصدرت قنوات أون تايم سبورتس، مساء اليوم السبت، بيانًا رسميًا، للرد على قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بإيقاف التعامل معها لحين الاعتذار، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقا بشأن شكوى النادي الأبيض.

وقالت قنوات أون تايم سبورتس في قرارها: "تعلن قنوات أون تايم سبورتس أنها بدأت تحقيقا موسعا استجابة للشكوى المقدمة من نادي الزمالك لما تم اذاعته من أحد مذيعيها فيما يخص صفقات النادي مع لاعبيه، مؤكدة تقديرها الكامل لنادي الزمالك ومجلس إدارته".

وأعلنت القنوات أنها تتحرى الدقة الشفافية فيما يعرض على شاشاتها، أولا احتراما لجمهور مشاهديها وثانيا تقديرا لنادي الزمالك الكبير وجمهوره العريض وكل نوادي مصر.

قنوات أون تايم سبورتس نادي الزمالك صفقات نادي الزمالك

كورونا.. لحظة بلحظة

423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر دوري الأبطال.. الأهلي 0-0 الترجي.. ضربة جزاء وطرد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا