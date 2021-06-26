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"الكومباوند غير تابع لنا".. المنشآت الفندقية تعليقا على منع محجبة من نزول حمام السباحة

07:51 م السبت 26 يونيو 2021
"الكومباوند غير تابع لنا".. المنشآت الفندقية تعليقا على منع محجبة من نزول حمام السباحة

هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية

كتب- يوسف عفيفي:

علقت غرفة المنشآت الفندقية، على مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فتاة قالت إنها منعت من حمام سباحة لكونها محجبة، وترتدي مايوه إسلاميا، قائلة إن الأمر "تخلف ورجعية" على حد وصف الغرفة.

وقال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن المكان الذي تحكي عنه الفتاة لا يتبع وزارة المنشآت الفندقية التي تخضع لوزارة السياحة والآثار، بل هو "كومباوند سكني" يخضع لوزارة التنمية المحلية.

وأضاف الشاعر لـ"مصراوي" أن القانون المصري لا يمنع المحجبات من نزول حمامات السباحة -(البيسين)- طالما أنها ترتدي المايوه من القماش المانع للانزلاق (البوركيني)، وهي حرية شخصية كونها لم تخالف التعليمات.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، صرحت للفنادق التي تمتلك أكثر من (بيسين) بتخصيص أحدها للمحجبات إذا أرادت ذلك، منعًا للجدل وما شابه ذلك.

ودعا الفتاة التي تضررت من ذلك، إلى رفع قضية ضد المكان طبقًا للقانون المصري والعالمي، وستكسبها طالما أنها التزمت بالزي ولم تخالف التعليمات، وهي حرية شخصية.

وتابع الشاعر: "الممنوع من نزول البيسين من يرتدي الملابس القطنية (رجالا ونساء)، أما الملابس المصنعة من خامات مخصصة للمياه فلا تمنع من النزول".

وقالت الفتاة، في الفيديو: "كنت بحضر حاجتي وبلبس المايوه وماما قالتلي خلي بالك لأحسن يكونوا مبينزلوش المحجبات لكن صاحبتي سألت قالولها لا مينفعش ندخلها.. طب ليه مش كفاية قهر أنا عمري ما حسيت في كندا أن حجابي فيه مشكلة".

وتابعت: "عايزين بس نبقى بنشرب ونقلع أوكيه ونتكلم إنجليزي وفرنساوي طول الوقت لا.. لكن نختار نبقى زي الغرب لا لكن نفضل نضغط على البنت لحد ما تقلع".

غرفة المنشآت الفندقية هشام الشاعر حمام السباحة مايوه إسلامي

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