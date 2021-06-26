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مجلس الوزراء: الخميس 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو

07:04 م السبت 26 يونيو 2021
مجلس الوزراء: الخميس 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

(مصراوي):

أصدرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يوم الخميس الموافق الأول من يوليو المقبل، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وبحسب القرار تكون الإجازة مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، بدلًا من يوم الأربعاء 30 يونيو الجاري.
قرار رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي ذكرى 30 يونيو مجلس الوزراء إجازة مدفوعة الأجر المصالح الحكومية إجازة رسمية

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