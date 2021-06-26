أول تحرك برلماني بشأن واقعة "فتاة الفستان" في جامعة طنطا

(مصراوي):

طالبت دكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتغليظ العقوبة ضد التنمر، خاصة عقب واقعة طالبة جامعة طنطا التي تعرضت للتنمر بسبب ملابسها المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة الفستان".

وقالت الألفي في بيان لها مساء السبت، إنها تختلف مع المراقبة جملة وتفصيلًا في قضية فستان حبيبة، وسلوك المعلمة الذي يتجاوز كل الحدود فهي ليست وصية عليها وليس من حقها أن تطلب منها ارتداء زي معين مادامت الطالبة ملابسها محتشمة، وفي حدود الأدب مؤكدة أن هذا الفعل يعتبر تنمرًا وتعديًا على الحريات، إضافة إلى أن هذا ضغط نفسي شديد على نفسية الطالبة قد يؤثر على قدرتها في إجابة الامتحانات بحيادية.

كما أكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن السؤال عن ديانة طالبة أثناء الامتحان، هو عصف بالدستور الذي وافق عليه الشعب، وعبارة المراقبة المحترمة للطالبة: "أنت قررتي تبقي مش محترمه وقليلة الأدب" سب وقذف يعاقب عليه القانون.