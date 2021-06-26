رئيس المحطات النووية لمصراوي: اختبارات وظائف الهيئة ينتهي بالمواجهة.. وتوقيع هذا الإقرار ضرورة (حوار)

حوار- محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إنه لا مكان للواسطة والمحسوبية في الالتحاق بوظائف الهيئة المعلن عنها، مشددًا على أن الاختبارات ستكون شفافة ونزيهة ومميكنة، مع التأكيد أنه تم اشتراط حصول المتقدمين من المؤهلات العليا على تقدير جيد؛ للتقدم والالتحاق بالوظائف.

ونوه الوكيل، في حواره مع "مصراوي"، بأنه تم منع بيع الاستمارت خارج الهيئة؛ خشية "السوق السوداء"، مع التأكيد أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات بإجراء كل الاختبارات "مميكنة"، ولا موضع قدم لفساد أو محسوبية أو وساطة في التعيينات.



وأكد رئيس هيئة المحطات النووية، على أن الاختبارات ستكون شفافة ونزيهة ومميكنة؛ خصوصًا أن ذلك يتزامن مع السعي إلى تحول مصر إلى بيت خبرة عالمي لتنفيذ وإنشاء المحطات النووية، متابعا: هدفنا تعدَّي مرحلة المحلية إلى العالمية؛ لتحقيق الريادة لمصر، حيث تم الانتهاء من طباعة 100 ألف استمارة، وإلى نص الحوار.

- بدايةً.. ما هي آخر التطورات المتعلقة بمسابقة الهيئة المعلن عنها؟

بالفعل تم الإعلان عن حاجة هيئة المحطات النووية إلى شغل عدد من الوظائف المختلفة من خلال إعلان رقم 2 لسنة 2021؛ تضمن حاجتها إلى عمالة من تخصصات تشمل طرحها 300 فرصة عمل من الدرجة الأولى فما دون، وهو ما يعني الحاجة إلى 300 شخص سيتم تعيينهم؛ حيث يشترط على المتقدمين لوظائف الدرجة الأولى ألا تزيد السن على 45 عامًا، ووظائف الدرجة الثانية ألا تزيد على 40 عامًا، والدرجة الثالثة لا تزيد على 35 عامًا.

كما تم الإعلان أيضًا عن 6 وظائف قيادية بالهيئة؛ منها 3 رؤساء قطاع، وكذلك 3 مديري عام، دون تحديد شرط معين للسن؛ ولكن طبعًا يجب أن تكون السن مناسبة للعطاء بالهيئة.

وهناك وظائف عن طريق التعاقد بالمكافأة الشاملة، تشمل 35 شخصًا (سكرتارية وسائقين وخدمات معاونة)، ولا تزيد السن على 35 عامًا، مع التأكيد أن الراتب يتم تحديده بناءً على أداء الموظف وتقرير الكفاءة الخاص به ومدى انضباطه وكفاءته.

- ماذا عن التخصصات المطلوبة في المسابقة والاشتراطات الأساسية لقبول الأوراق؟

هناك عدد من التخصصات مطلوبة؛ منها التخصصات الهندسية التي تشمل الجزء الأكبر، والتي تتعدى الـ 200 فرصة؛ حيث مطلوب منها 214 موظفًا بتخصصات مختلفة من الأقسام الهندسية "مدني- عمارة- كهرباء- ميكانيكا- نووي- كيمياء"، بالإضافة إلى مجموعة وظائف العلوم والمحاسبين والأطباء البشريين فقط، ووظائف التنمية الإدارية؛ والتي تتطلب مؤهلًا عاليًا مناسبًا، وكذلك وظائف القانونيين.

ويتم التأكيد على أن شهادات العضوية بالنقابة أحد أهم المسوغات المطلوب تقديمها من المحامين والتجاريين والمهندسين بصفة خاصة، وذلك حتى تتيح الفرصة لمن تنطبق عليهم الشروط فقط، نظرًا لوجود كليات شهادتها تعادل كليات هندسة أو تجارة أو حقوق، وخريجوها ليسوا خريجي كليات الهندسة أو تجارة أو حقوق؛ ولكن شهادتها معادلة، ومسجلون بالنقابة؛ مثال بكالوريوس كلية التخطيط العمراني؛ فهو يعادل بكالوريوس هندسة في نقابة المهندسين، وهناك بعض الكليات تكون لها مسميات أخرى، مثلًا كلية الشرطة يكون لها ليسانس حقوق وشريعة، لذا فالقاعدة العامة تكون من تقبله النقابة المختصة؛ فقد استوفى كل الشروط، ولذا كان من الطبيعي معرفة موقف كل متقدم من خلال النقابة المقيد بها.

أما عن عدد وظائف العلوم المعلن عنها؛ فهي 13 وظيفة.. ووظائف المجموعة الهندسية مطلوب فيها 214 وظيفة، ومجموعة المال والاقتصاد والتجارة مطلوب فيها 12 وظيفة.. ووظائف الطب البشري مطلوب 7 وظائف بها.. ووظائف التنمية الإدارية 28.. ووظائف القانونيين 2.. والوظائف المكتبية 15، والوظائف الفنية 9.

وهناك 300 وظيفة من المعلن عنها من الدرجة الأولى فما دون، علمًا بأن 226 منها سيكون عملها في محطة الضبعة النووية و74 سيكون مقر عملها في القاهرة، مع الاعتبار أنه من الممكن أن يتم نقل مقر عملهم إلى الضبعة أيضًا لاحقًا .

وأحد شروط العمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هو عمل إقرار أو تعهد بقبول العمل بمقرات الهيئة؛ سواء في القاهرة أو في الضبعة، وفقًا لحاجة ومتطلبات العمل.

أما في ما يتعلق بقبول الأوراق، فيشترط الحصول على تقدير جيد على الأقل للالتحاق بالوظائف التخصصية، مع التأكيد أننا منعنا توزيع الملفات خارج الهيئة خشية أي تلاعب، وتمت طباعة عدد كافٍ من ملفات التقديم طبقًا لتوقعاتنا للتقدم على الوظائف، والقيادة السياسية أصدرت تعليمات بإجراء كل الاختبارات "مميكنة".

وأود الرد على كل مَن يدَّعي وجود مجاملات في الاختبارات أو الالتحاق بالهيئة، بأنه مجرد ادعاء وافتراء؛ فلا موضع قدم لفساد أو محسوبية أو وساطة في التعيينات المرتقبة، والمسابقة تنافسية بشكل بحت.. ونحن نطبق شعار معروف للجميع هو "البقاء والاستمرار للأفضل فقط".

- البعض اتهم الهيئة بعدم الشفافية في مسابقة 2019.. ما تعليقك؟ وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المسابقة الحالية؟

مسابقة 2019 التي تم الإعلان عنها كانت الاختبارات فيها تتم بعدد من الخطوات؛ في مقدمتها استيفاء كل الملفات، والتأكد من صحة البيانات والملفات المستوفاة من خلال لجنتين تابعتين للهيئة؛ الأولى لجنة الفرز، ثم بعد ذلك لجنة المراجعة لتوخي الدقة في أعمال الفرز .

وتقوم لجنة المراجعة باختيار كل الملفات التي تم تجميعها واستيفاؤها للمتطلبات، ثم يتم التواصل مع المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها عن طريق إبلاغهم بموعد الاختبارات تباعًا.

أما بالنسبة إلى الاختبارات، فيتم البدء بالاختبار الفني التخصصي؛ وهو "مميكن" يتم على الحاسب الآلي طبقًا لكل مجموعة وظيفية، والنجاح فيه لا يقل عن 65%، والنتيجة تظهر فور الاختبار مباشرة.

وفيما يتعلق بمقر عقد الاختبارات، فسيتم تخصيص مقرات بالمباني التابعة للهيئة؛ سواء في مدينة نصر أو العباسية، حيث تم تجهيز بعض القاعات بأجهزة الكمبيوتر بحيث يدخل المتقدم للاختبار داخل قاعة الحاسب الآلي.

ويتم إجراء الاختبارات لكل مجموعة لمدة ساعة تقريبًا؛ حيث يتم إجراء الاختبار لأكثر من مجموعة في اليوم الواحد، علمًا بأنه قبل موعد الاختبارات يتم إبلاغ كل من تنطبق عليهم الشروط عبر الإيميل والتليفون، إضافة إلى العناوين المسجلة، مع التأكيد أنه قبل مغادرة أي شخص يكون على دراية ومعرفة بنتيجة الاختبار من باب الشفافية والنزاهة.

وتأتي الخطوة التالية: من يحقق النجاح في الاختبار الأول، وهو الاختبار الفني التخصصي المميكن، يتم دخوله الاختبار الثاني الخاص بالحاسب الآلي المميكن أيضًا بمركز إعداد القادة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث يتم إرسال أسماء الناجحين والراسبين أيضًا في أظرف مغلقة.

ويلي الاختبار الثاني الاختبار الثالث الخاص باللغة الإنجليزية، وهو اختبار مميكن أيضًا ويتم إجراؤه بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة؛ حيث نسبة النجاح لا تقل عن 65%، والنتيجة يتم إرسالها في أظرف مغلقة من معهد اللغات، ويكمل بعدها الناجحون الاختبارات التالية.

وأود أن أؤكد أن مَن يجتاز الاختبارات السابقة يدخل على الاختبار الرابع؛ وهو اختبار السمات الشخصية وقياس القدرات الإبداعية والثبات الانفعالي وقياس القدرة على الابتكار ومجموعة من قياسات السمات الشخصية المختلفة؛ أهمها مقاومة الانحراف والضغوط، وهي تماثل الاختبارات التي يتم إجراؤها عالميًّا في هذا المجال بوجه خاص، وهذا يتم بإحدى الجهات المتخصصة في مجال القياسات النفسية والسلوكية، وتتم بسرية تامة؛ لأنها تكشف السمات الشخصية لكل متقدم، وهذا أمر مهم جدًّا وضروري، واللائقون والمتميزون يتم دخولهم الاختبار النهائي "المواجهة".

وحول اختبار "المواجهة" أو الهيئة، فيعتبر آخر مراحل الاختبارات للمتقدمين ويعتبر أهم اختبار من خلال لجنة مكبرة تشمل ممثلين من بعض الوزارات وممثلي جهات متعددة، وتضم أيضًا عناصر عالية المستوى من الهيئات النووية ووزارة الكهرباء وجهات خارجية.