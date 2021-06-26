خالد عليش يعلن إصابة والدته واحتياجها لجراحة لتغيير مفصل الحوض

كتب- مينا غالي:

أكد الإذاعي خالد عليش، تعرض والدته للسقوط واحتياجها لإجراء جراحة فورية لتغيير مفصل الحوض، وذلك بعد أيام قليلة من العملية الجراحية التي أجراها.

وقال عليش في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحقيقة أنا ضد أن الواحد يدخل قوقعة الأحزان ويعلن الاستسلام..

الحمدلله - اختبارات من ربنا كتير الفترة اللي فاتت

العملية بتاعتي والألم الصعب جدا، و مرض والدتي المستمر، ويشاء القدر أنها تقع في الحمام وتحتاج عملية فورا لتغيير مفصل الحوض وطبعا الحمدلله..

ده غير المشاكل الشخصية اللي بمر بيها و شايل في قلبي وساكت وما بتكلمش".

وأضاف عليش: "الحمدلله أنا أحسن ووالدتي في تحسن ومسير المشاكل تتحل وربنا يهدي الجميع، أنا مش بعرف حد غير الجانب السعيد في حياتي بس أنا فيا اللي مكفيني، ومتفائل إن لو افترضنا اللي فيه دلوقت كلكعة هتيجي أكيد الشخلعة.