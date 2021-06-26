الليلة.. القمر المتناقص يقترن بجوهرة النظام الشمسي

كتب يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل منتصف ليل اليوم السبت، وخلال الساعات قبل الفجر اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر الأحدب سيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون مشاهده بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

وتابعت الجمعية: يعرف زحل بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

وأضاقت أن حلقات زحل بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت آخر مره يحدث ذلك في العام 1988 ورؤيتها التالية بنفس الكيفية ستكون في العام 2046.

وأشارت إلى أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

ولذلك في فجر اليوم التالي سيلاحظ أن حركة القمر غير موقعة بالنسبة لزحل نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.