خاص| ننشر صور المدينة السكنية للعاملين الروس والمصريين بمفاعل الضبعة النووي

كتب- محمد صلاح:

حصل "مصراوي" على صور خاصة من الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، تبرز ما تم تنفيذه من أعمال داخل المدينة السكنية المخصصة للعاملين بمفاعل الضبعة النووي.



وقال الوكيل، خلال تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إنه تم إعداد المدينة السكنية للخبراء الروس والعاملين المصريين، والتي من المقرر أن تستوعب 3 آلاف من العاملين الروس و4 آلاف من العاملين المصريين، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض تستوعب 24 ألفًا من العاملين في مراحل المشروع المختلفة بالتنسيق مع المقاول الروسي.



وأكد رئيس هيئة المحطات النووية أنه من المتوقع وصول العاملين إلى أكثر من 30 ألفًا داخل الموقع في مرحلة الإنشاءات.



ونوه الوكيل بأنه تم الانتهاء من إنشاء السور الشبكي حول الموقع بأكمله، وجار حاليًّا إجراء التسوية الرأسية لأرض الموقع بمشاركة الشركات المصرية المحلية.