لمدة أسبوع.. السياحة تنظم رحلة تعريفية لأبرز الإعلاميين والصحفيين الأوكرانيين

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة تعريفية لأبرز الإعلاميين والصحفيين الأوكران، للمقصد السياحي المصري للاطلاع على جهد مصر للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين من حيث تطعيم العاملين بالقطاع باللقاح المضاد لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المطبقة في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، وأماكن الجذب السياحي.

وبحسب بيان اليوم، تشمل الرحلة مدن كل من القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والعلمين، وذلك لمدة أسبوع.

ورحب أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بأعضاء الوفد، بمدينة شرم الشيخ، حيث بدأت رحلتهم التعريفية.

وأوضح يوسف، أن الهيئة تهدف من خلال تنظيم واستضافة الرحلات التعريفية للإعلامين هو اطلاعهم على ما تقوم به مصر من جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية وضوابط السلامة الصحية والوقائية في المطارات والفنادق والمنشآت السياحية، والمواقع الأثرية والمتاحف في كافة ربوع البلاد، بالإضافة للتعريف بالمنتج السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية مختلفة ومتميزة، وذلك لترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر في أوكرانيا من خلال نشر عدد من المقالات وفقا لما شاهدوه على أرض الواقع بعد عودتهم الى بلادهم.

وأكد ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن السوق الأوكراني مثل أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث يعد من أوائل السائحين الذين زاروا مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو ٢٠٢٠، وأن الهيئة توليه اهتمام خاص وأنها تعتزم خلال الفترة القادمة تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية المهمة في هذا السوق.

وتفقد الوفد منذ وصوله إلى مدينة شرم الشيخ، الاجراءات الاحترازية المطبقة بمطار شرم الشيخ الدولي، ونقطة PCR، وتفقد عدد من الفنادق ومراكز الغوص ومستشفى شرم الشيخ الدولي، كما قام الوفد برحلة بحرية للاستمتاع بالطبيعة البحرية الخلابة والجو المشمس للمدينة.