وزير الزراعة: لن نلمس تنمية حقيقية في ظل زيادة النمو السكاني

كتب- مينا غالي:

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الزيادة السكنية التي نواجهها بهذا الحجم لن تجعلنا نلمس تنمية حقيقية، لأن كل المؤشرات في العالم تقول إنه لابد وأن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني، ولو افترضنا أن معدل النمو السكاني لدينا 2%، لابد وأن يكون معدل النمو الاقتصادي 8%، ومع ظل ظروف جائحة "كورونا"، ومصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نموا إيجابياً في الناتج القومي هذا العام على عكس عدد كبير من الدول، فلابد وأن يكون هناك ضبط للزيادة السكانية.

وأضاف القصير، أننا لدينا مشكلة أخرى نعاني منها في قطاع الزراعة، وهي مسألة تفتيت الحيازة فلو عدنا للماضي لوجدنا متوسط حيازة الفرد حوالي فدان أو فدان ونصف أو حتي 2 فدان، والأن أصبحت حيازة الفرد نصف فدان أو قيراط أو قيراطين.

وعن تحقيق الاكتفاء الذاتي، قال إن هناك مشكلات تواجهنا مثل محدودية الأرض ومحدودية المياه وكذلك احتياجات الشعب، ولكن يجب علينا أن نتبنى مفاهيم الأمن الغذائي، فهناك مفهوم مطلق للأمن الغذائي بأن تنتج كل ما تحتاجه ولا تستورد شيئا، وهذا لا يحدث في أعظم دول العالم، فالصين الأكثر إنتاجا زراعيا في العالم تستورد وكذلك الولايات المتحدة، فهناك مزايا نسبية لدول على أخرى.

وتابع: "أما عن الأمن الغذائي النسبي، فهو تعظيم الاستفادة بزراعة بعض السلع والمحاصيل، فمفهوم الأمن الغذائي له 4 شروط هي: الإتاحة وهو متوافر لدينا، وأن يكون صحيا وبجودة مقبولة وكذلك الاستدامة".