3 طرق.. "التموين" تكشف عن كيفية إضافة المواليد بداية من الخميس المقبل

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن بدء إضافة المواليد والزوجة المحرومة وفقًا للمحددات الجديدة سيبدأ يوم الخميس المقبل، الأول من يوليو، من خلال موقع دعم مصر، أو بوابة مصر الرقمية، أو مكاتب التموين.

وأضاف مدكور، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن زيادة الحد الأدنى للدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين الجديدة في الشريحة الأولى، تتضمن من يتعاملون مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات؛ حيث تم رفع الحد الأدنى للمرتبات من 1500 جنيه إلى 2400 جنيه، والمعاشات من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه، مؤكدًا أن استخراج بطاقة جديدة لأول مرة يكون بحد أقصى 4 أفراد.

تطبق الأسبوع المقبل.. إجراءات جديدة لاستخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد

ولفت مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات إلى أن الفئات الأولى بالرعاية؛ مثل الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وذوي الهمم والأطفال القصر وفاقدي الوالدين والعمالة الموسمية وعمال التراحيل والحاصلين على تكافل وكرامة الذين يخضعون لوزارة التضامن، جار العمل على ضمها إلى الخدمات.