رئيس تطوير العشوائيات يكشف تفاصيل إنشاء 500 ألف شقة جديدة في المدن القديمة

كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مبادرة تطويرة عواصم المحافظات تم إطلاقها بعد اتهام الحكومة بالتركيز على تطوير العشوائيات وإهمال باقي الفئات المجتمعية.

وأضاف صديق، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: فيه أراضي كثيرة تابعة للدولة مهدرة أو تم التعدي عليها، وفكرنا في إنشاء مناطق متميزة داخل المدن القائمة بالفعل لتوفير سكن متميز في قلب المدن القديمة بعيدا عن الذهاب للمدن الجديدة.

وتابع: المشروع يتضمن كل أنواع العمران، عشوائيات ومتوسط وفوق المتوسط واستثماري، المشكلة الأولى كانت في طرق إيجاد الأراضي وأرسلنا لكل الجهات وتلقينا نحو 6900 قطعة أرض وبعد تنقيحها تم التوافق على الإقامة وفق مرحلتين الأولى تم انتقاء 32 قطعة أرض في 13 محافظة لتحقيق 110 آلاف وحدة سكنية مختلفة الأنواع والدرجات.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: التكلفة من 70 لـ 80 مليار جنيه، وبعض المشروعات وصلنا لـ 20% من نسب التنفيذ، والمشروع كله عبارة عن 500 ألف وحدة مستهدفة بتكلفة لن تقل عن 300 مليار جنيه تشمل مناطق سكنية وخدمية متكاملة، وبدأنا التنفيذ في 13 محافظة.