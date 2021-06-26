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استعدادًا لعيد الأضحى.. برلماني يطالب الحكومة بمنع إقامة الشوادر للحد من "كورونا"

01:07 م السبت 26 يونيو 2021
استعدادًا لعيد الأضحى.. برلماني يطالب الحكومة بمنع إقامة الشوادر للحد من "كورونا"

أرشيفية


كتب- نشأت علي:
طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بإصدار قرار بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، ولا بد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح مهني، خلال بيان له اليوم السبت، أن احتفال المواطنين بعيد الأضحى من خلال التجمعات العائلية يتسبب بشكل كبير في انتشار "كورونا"، مطالبًا الحكومة بفتح كل مجازر المحافظات بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية؛ تحفيزًا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه؛ مما يسهم بشكل كبير من تقليل الآثار السلبية.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة فرض عقوبات صارمة على مَن يتجاوز هذه القرارات، ويقوم بالذبح في الشارع أو إقامة الشوادر لبيع الأضاحي.

وطالب البرلماني المواطنين بالالتزام بالقرارات لمعاونة أجهزة الدولة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض إلى المساءلة القانونية والغرامة المالية والحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا.

شوادر الأضاحي بيع الأغنام اجراءات كورونا عرض وبيع الأغنام

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