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وزير الزراعة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغذاء في أزمة كورونا

01:06 م السبت 26 يونيو 2021
وزير الزراعة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغذاء في أزمة كورونا

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- مينا غالي:

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن ما يحدث في وزارة إنجازات خلال 7 سنوات تمثل نهضة غير مسبوقة، وأنه بعد أزمة جائحة كورونا رأينا العالم كله بدأ يتجه للزراعة ومنه دول الاتحاد الأوروبي، فغالبية الدول لم تتمكن من تحقيق الغذاء لشعوبها، ولكننا في مصر حققنا قدرًا كبيرًا من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، أن الأمن الغذائي هو بمثابة أمن قومي، فهناك العديد من المجالات التي شهدتها الزراعة المصرية تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن قطاع الزراعة هو المسؤول عن تحقيق الاحتياجات الغذائية للشعوب ويوفر المادة الخام للصناعة، ويساهم بنسبة 17% من الصادرات السلعية، وبالتالي يساهم في توفير العملة الصعبة، كما يساهم في 13% من الناتج الإجمالي ويشمل 25% من العمالة، وبالتالي هو أكثر القطاعات وصولا للمناطق العشوائية وتحقيق تنمية مستدامة، وبالتالي قطاع الزراعة هو القطاع الكبير الذي يمكن أن يحقق هذا الهدف.

وتابع القصير: "قطاع الزراعة قطاع تشابكي فهو يتداخل مع جهات أخرى عديدة"، كما استعرض ما ذكرته العديد من المؤسسات الدولية عن قطاع الزراعة في مصر مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية.

الأعلى للإعلام السيد القصير وزير الزراعة أزمة كورونا الاكتفاء الذاتي مصر

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