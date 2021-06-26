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كرم جبر: مَن لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومي .. ومصر بدأت توفير احتياجاتها

12:43 م السبت 26 يونيو 2021
كرم جبر: مَن لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومي .. ومصر بدأت توفير احتياجاتها

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب- مينا غالي:
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا منذ سنوات كنا نستورد كل شئ من الخارج ومنها الفول والعدس وكنا نعاني أزمات في الموارد الغذائية، ولكن الفترة الأخيرة بدأنا نشعر بعدم وجود أزمات في احتياجات الأسرة المصرية.

وأضاف: "المؤكد أن هذا الأمر لم يحدث بالصدفة، ولكن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة وهي مؤمنة احتياجات الشعب الغذائية، فمن لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومي".

وأبدى ترحيبه بوزير الزراعة السيد القصير، بالجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، فيما بدأ عرض فيلم تسجيلي عن جهود وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية.

كرم جبر الأعلى للإعلام الزراعة الموارد الغذائية الأمن القومي

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