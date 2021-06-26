يضم 4416 شقة.. محافظ القاهرة يتفقد الأعمال الجارية بمدينة "معا" بديل العشوائيات

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال الجارية "بمدينة معا" بديل العشوائيات بحي السلام ثان يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.

مشروع "معًا" هو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه يجرى حاليا الأعمال النهائية بالمدينة، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء وهو الشعار الذي تحمله مدينة "معا" (بناء الإنسان قبل المكان).

وشدد محافظ القاهرة، على أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد في عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع، لافتا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق (مياه وصرف صحي وغاز وتليفونات وطرق)، كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الانترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات.

وتفقد المحافظ خلال الجولة منطقة الورش والمسجد ودار المناسبات والمركز الصحي وعدد من الوحدات السكنية الجاري تأثيثها.

ويضم مشروع "معا" 134 عمارة على مساحة 61.8 فدان بإجمالي 4416 وحدة سكنية، كما يضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي وحضانات ومسجد، ومبنى للورش الخدمية يضم 60 ورشة والتي تضمن توفير فرص عمل لسكان الحي الجديد، ومبنى متعدد الأغراض يضم مركز ثقافي و3 سينمات ومسرح يسع 700 كرسي، ونقطتي إسعاف وإطفاء، ومناطق خضراء، وجاري حاليا إنشاء الكنيسة ومركز الشباب ومنطقة المطاعم والمول التجاري ودار للأيتام ورعاية كبار السن ووحدة صحية.

رافق المحافظ نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ومديرى مديريات التموين والشباب والرياضة والتضامن ورئيسي شركتي المياه والصرف الصحي وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.