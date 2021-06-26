حدث ليلاً| شكري: لن نتهاون في الدفاع عن حقوقنا المائية.. وتقرير أمريكي بشأن الكائنات الفضائية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

29 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208957 حتى اليوم.

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انتشال 3 جثث من أسفل عقار الإسكندرية المنهار.. والبحث مستمر (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، منذ قليل، في انتشال 3 جثث لسيدات من أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار، فيما لا يزال البحث مستمر عن سيدة أخرى مفقودة.

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شكري: الدولة المصرية لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن تصريحات مسؤولين إثيوبيين حول قدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية هي تصريحات استفزازية، مضيفا: "نحن نعلم ما هي مصلحة مصر وحقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها".

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شكري: تقدمنا اليوم بخطاب لمجلس الأمن دعمًا لطلب السودان لعقد جلسة طارئة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن هو الجهاز الأممي المتفق عليه دوليًا، وله الصلاحية في تناول ومناقشة أي قضية تمس أمن المجتمع الدولي، والتدخل واتخاذ القرارات لدعم السلم والأمن، لافتًا إلى أن لجوء مصر واسودان للمجلس جاء بهدف دفع المجتمع الدولي نحو حل سلمي لأزمة سد النهضة يضمن حقوق الأطراف الثلاث ويحول دون وقوع الضرر الجسيم بدولتي المصب.

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مصر تعزي التشيك في ضحايا الإعصار الذي ضرب بعض قرى الجنوب

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية التشيك الصديقة في ضحايا الإعصار الذي ضرب بعض القرى الواقعة جنوب شرق البلاد، وأسفر عن عدد من الوفيات وعشرات الجرحى، كما خلف أضراراً مادية جسيمة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

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‎المستشار يحيى دكروري يرد على شائعة وفاته: أنا بخير

نفى المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته.

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إحباط تهريب كمية من الحشيش داخل أكياس شاي مع راكب قادم من تنزانيا بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، أخفاها راكب مصري داخل أكياس شاي، فور وصوله من تنزانيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

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إنقاذ ٥٣ شخصا من الغرق بشواطئ رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، توافد المئات من الأهالي للاستمتاع بالنسيم، أمس الجمعة، تزامنا مع تكثيف الجهود الأمنية وانتشار الكمائن على الطرق.

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"هاتولي حقي".. فتاة تكتب رسالة غامضة على يدها وبطنها وتنتحر في بنها

واصلت نيابة قسم ثان بنها، التحقيق في واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، بتناول قرص الغلة السام، أثناء عملها في مركز للدروس الخصوصية لطلاب الجامعة بشارع كلية التجارة ببنها.

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أول تعليق من بايدن على الحكم بسجن قاتل فلويد 22.5 عاما

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم بالسجن لمدة 5ر22 عاما على ديريك شوفين لقتل الأمريكي من أصل أفريفي، جورج فلويد، بأنه حكم "مناسب".

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لا يوجد تفسير.. الاستخبارات الأمريكية تصدر تقريرًا بشأن الكائنات الفضائية

أصدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، الجمعة، تقريرها المنتظر، بشأن ما تعرفه عن زيارة كائنات فضائية لكوكب الأرض؛ بعد رصد سلسلة من الأجسام الطائرة الغامضة، شوهدت تتحرك عبر المجال الجوي العسكري المحظور، على مدى العقود الماضية.

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مسؤول ألماني لا يستبعد "عملا إرهابيا" خلف حادثة فورتسبورج

لم يستبعد وزير داخلية ولاية بافاريا، يوآخيم هيرمان، خلال تصنيف حادث الطعن في فورتسبورج أن يكون الدافع خلف الحادث عملا إسلامويا متطرفا.

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