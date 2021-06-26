"كورونا" في 24 ساعة| 412 إصابة في مصر.. و قلق عالمي من انتشار السلالة "دلتا"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 412 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، و وفاة 29 حالة جديدة.

وأبدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قلقه إزاء انتشار السلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد حول العالم، مشيرا إلى كونها الأكثر قدرة على الانتشار بين سلالات الفيروس.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

29 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أستاذ اقتصاديات الصحة: متحور دلتا انتشر في 92 دولة حول العالم

"هذه تونس مش الهند".. وضع وبائي كارثي ونداءات استغاثة دولية

إصابة رئيس الوزراء التونسي بفيروس كورونا

أستاذ اقتصاديات الصحة: الحصول على لقاح كورونا لا يمنع الإصابة ولكن يمنع مضاعفاته

العالم: إعطاء 81ر2 مليار جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

المملكة المتحدة: ارتفاع الإصابات بكورونا 50٪ آخر أسبوع مقارنة بسابقه

الصحة العالمية قلقة إزاء انتشار السلالة "دلتا" من كورونا

الهند تسجل 48 إصابة بسلالة دلتا لفيروس كورونا

أمريكا تجيز استخدام عقار أكتيمرا لعلاج مصابي كورونا داخل المستشفيات