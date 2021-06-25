Masrawy logo white

إحباط تهريب كمية من الحشيش داخل أكياس شاي مع راكب قادم من تنزانيا بالمطار

11:58 م الجمعة 25 يونيو 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، أخفاها راكب مصري داخل أكياس شاي، فور وصوله من تنزانيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من تنزانيا، اشتبه أحمد إبراهيم رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من إيمان موسى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم، تبين وجود 13 قطعة من مخدر الحشيش بوزن 80 جرامًا، مخبأة في كيس الشاي داخل حقائبه.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

الجمارك مطار القاهرة الدولي إحباط تهريب حشيش تنزانيا

الخبر التالى:

رئيس "الأسقفية" يفتتح مركز صِلة الثقافي بالكنيسة الأسقفية بالمعادى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:29 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا