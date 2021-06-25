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رصف محور خاتم المرسلين بداية من "الشرقية للدخان" وحتى شارع الهنيدي (صور)

11:36 م الجمعة 25 يونيو 2021
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(مصراوي):

تواصل محافظة الجيزة أعمال التطوير للمحاور والطرق الرئيسية في إطار تطوير شبكة الطرق بالمحافظة وفي ضوء توجيهات المحافظ اللواء أحمد راشد، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في شارع خاتم المرسلين.

واستكمل حي العمرانية فرد الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع خاتم المرسلين، من الدوران أمام الشركة الشرقية للدخان وحتى شارع الهنيدي.

أعمال رصف الجيزة محور خاتم المرسلين الشرقية للدخان

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